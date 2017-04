Politiker der Großen Koalition fordern ein härteres Vorgehen gegen die wachsende Bedrohung durch Salafisten.

Hassprediger müssten konsequent ausgewiesen und deren Hinterhof-Moscheen geschlossen werden, sagte der SPD-Innenexperte Lischka der "Rheinischen Post". Wer zu religiöser Gewalt aufrufe, habe in Deutschland nichts verloren. Der Unions-Innenpolitiker Mayer betonte, die Gefahr, die vom politisch fanatisierten Islam ausgehe, sei nicht gebannt. Man dürfe nicht unter Hinweis auf die Religionsfreiheit falsch verstandene Toleranz zeigen, führte der CSU-Politiker aus. Das Bundesamt für den Verfassungsschutz gibt die Zahl der Salafisten inzwischen mit mehr als 10.000 Personen an.



Der bayerische Innenminister Herrmann forderte im Anti-Terror-Kampf die Überwachung von Messenger-Diensten. In der "Welt am Sonntag" sprach er von einer erschreckenden Sicherheitslücke, die endlich geschlossen werden müsse.