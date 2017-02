Die Geste ist ungewöhnlich: NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte US-Verteidigungsminister Mattis vor der Sitzung der NATO-Ministerrunde öffentlich mit einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse. Solch einen roten Teppich gibt es bei der NATO normalerweise nicht. Heute war einer auch öffentlich etwas gleicher als die anderen.

Beide Seiten wollen die Scherben aus dem Weg räumen, die der US-Wahlkampf und Äußerungen vor dem Trump-Amtsantritt hinterlassen haben. Die Realpolitik der USA seit dem Amtswechsel klingt anders als das Wortgeklingel davor: Die USA haben seither ihre Truppen in Europa weiter verstärkt. Sie haben auf der Arbeitsebene immer deutlichere Signale der Zusammenarbeit ausgesandt. Verteidigungsminister Mattis wird nicht müde, die NATO wegen ihrer Leistungen in der Vergangenheit zu loben, gleichzeitig aber mehr Beiträge einzufordern, dass das in Zukunft auch so bleibt – das auch mit leicht ultimativem Unterton.

Die neue Administration zwingt die NATO so zur Besinnung: Die Grundlagen werden wiederbelebt, die zu ihrer Gründung und ihrem Fortbestand nach dem Ende der Blockkonfrontation geführt haben. Sie ist eben nicht nur eine regionale Sicherheitsagentur, sondern ein Bündnis, das sich auf Werten gründet. Das muss noch mehr gelebt werden. Denn andere auf der Welt reiben sich die Hände, wenn die NATO nicht mehr zusammensteht. Und diese zündeln in die NATO hinein.

Die Werte der NATO-Mitglieder

Zu den Werten gehört die Unversehrtheit der Grenzen – damit ein Nein zur russischen Annexion der Krim und den Aktivitäten in der Ostukraine. Da gibt es nun eine neue Nuance: Die weitgehend eingefrorene Zusammenarbeit der NATO mit Russland soll auf Gebieten, die nicht direkt mit der Ukraine in Verbindung stehen, wieder versucht werden. Wer sich zurückerinnert – oder in Geschichtsbüchern liest –, wie in den 1970er-Jahren die Politik der Entspannung zwischen den Blöcken begann, wird da Parallelen finden.

Russland muss natürlich jeden Zweifel daran ausräumen, dass es den Vertrag über nukleare Mittelstrecken verletzt. Alle in der NATO, auch die Balten, die Polen und die Rumänen, müssen überzeugt sein, dass beide Seiten ehrlich einen neuen Umgang wollen. Die von Trump gedrängte NATO kann hier Versuchsballons steigen lassen.

Bessere Ausrüstung nötig

Der zweite Bereich ist der innere: Die NATO muss ihre Geschlossenheit überzeugend darstellen. Das geht nur auf der Basis einer gesicherten Verteidigungsfähigkeit. Dazu gehört eine Antwort der NATO auf die Herausforderung des Terrorismus. Sicher ist aber, dass die Bemühungen um eine bessere Ausrüstung und einen höheren Bereitschaftsgrad in der Allianz weitergehen müssen.

Da wurde ein Anfang gemacht, auch in Deutschland, aber da fordern die USA zu Recht mehr Engagement. Wenn es gelingt, die ruppige Trump-Art konstruktiv in diese Bahnen zu lenken, könnte die Sicherheitslage in Europa wieder stabiler werden – um einen funktionierenden Pol NATO herum.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.