Schweden und Nordkorea haben ihre dreitägigen Beratungen über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel beendet.

Die schwedische Außenministerin Wallström sagte nach den Gesprächen mit ihrem nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho in Stockholm, man habe darüber gesprochen, wie man eine friedliche Lösung der angespannten Lage erreichen könne. Ob es dabei auch um ein mögliches Treffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump ging, wurde nicht mitgeteilt. Schweden hatte sich als Vermittler angeboten. Wallström betonte, es sei auch über Sanktionen wegen des Atomprogramms und um die humanitäre Situation in Nordkorea gesprochen worden.



Schweden ist eines der wenigen westlichen Länder, die über eine Botschaft in Pjöngjang verfügen. Für die USA kümmert sich das skandinavische Land dort um konsularische Angelegenheiten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.