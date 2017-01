Sicherheitspolitik SPD will mehr Druck auf Herkunftsländer

SPD-Fraktionschef Oppermann hat einen Gesetzentwurf zur Einwanderung nach kanadischem Vorbild präsentiert. (imago / Gerhard Leber)

Die Koalition diskutiert angesichts der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus weiter über die Sicherheitspolitik.

Bundesinnenminister de Maizière, CDU, äußerte sich im ARD-Fernsehen zuversichtlich, dass trotz des Streits mit der SPD rasch eine Einigung auf schärfere Regeln für die Abschiebehaft erreicht werden kann. Kompromisse seien möglich und diese müssten auch schnell zustande kommen, so de Maiziere. Er relativierte damit frühere Äußerungen, in denen er den Sozialdemokraten mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen hatte.



Der Minister trifft sich in dieser Woche mit seinem Kollegen aus dem Justiz-Ressort, Maas, der neue Vorschläge ankündigte. So sprach er sich dafür aus, Gefährder mit elektronischen Fußfesseln zu überwachen. Ausreisepflichtige Gefährder sollen zudem bis zu 18 Monate in Abschiebehaft genommen werden können, auch wenn ihre Herkunftsländer sich dagegen sperren, sie aufzunehmen.



Der Attentäter Anis Amri konnte nicht abgeschoben werden, da die Behörden in seiner tunesischen Heimat die dafür nötigen Dokumente nicht ausstellten.



Aus der SPD kommen nun auch Forderungen, in solchen Fällen mehr Druck auf die betreffenden Staaten auszuüben, bis hin zu wirtschaftlichen Sanktionen. Fraktionschef Oppermann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Rückführungsabkommen müssten neu verhandelt werden. Es sei untragbar, wenn die Ausreise an mangelnder Bereitschaft der Herkunftsländer scheitere, Pässe zur Verfügung zu stellen.