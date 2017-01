Siedlungs-Resolution Israel kürzt aus Protest Beitrag an UNO

Hatte verärgert Konsequenzen angekündigt: Israels Ministerpräsident Netanjahu. (picture alliance/dpa)

Israel kürzt aus Protest gegen die UNO-Resolution zum Siedlungsbau seinen jährlichen Beitrag an die Vereinten Nationen.

Zahlungen an UNO-Gremien, die man als "anti-israelisch" einordne, würden um sechs Millionen US-Dollar reduziert, teilte die israelische Vertretung bei der Weltorganisation in New York mit. Dazu gehörten etwa Ausschüsse und Abteilungen, die sich mit Rechten der Palästinenser beschäftigen. Zur Begründung hieß es, es ergebe keinen Sinn, Gremien zu unterstützen, die innerhalb der Vereinten Nationen gegen Israel arbeiteten.



Der Sicherheitsrat hatte in einer Resolution Ende Dezember einen Baustopp jüdischer Siedlungen gefordert. Die USA legten entgegen ihrer langjährigen Praxis diesmal kein Veto ein.