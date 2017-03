Die Bundesregierung hat die israelischen Pläne für den Neubau einer jüdischen Siedlung im Westjordanland kritisiert.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bezeichnete die Entscheidung des Kabinetts in Jerusalem als ein neues Hindernis für den Friedensprozess in Nahost. Man fordere die israelische Regierung auf, Planung und Bau neuer Siedlungen in den besetzten Gebieten zu unterlassen und sich zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen. Das israelische Sicherheitskabinett hatte gestern einstimmig ein Siedlungsprojekt im Westjordanland genehmigt, das erste seit 20 Jahren. Der Beschluss war eine Reaktion auf den Abriss des Außenpostens Amona, der von einem Gericht angeordnet worden war.