Siedlungspolitik US-Repräsentantenhaus an der Seite Israels

Fahnen von Israel und den USA (Jens Kalaene/dpa )

Das US-Repräsentantenhaus hat die jüngste israelkritische UNO-Resolution verurteilt.

Mit großer Mehrheit bekräftigte die republikanisch dominierte Kammer des Kongresses ihre "unerschütterliche Unterstützung" für Israel. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, warf der Regierung von Präsident Obama vor, Israel in einem entscheidenden Moment im Stich gelassen zu haben. Im Dezember hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Israels Siedlungspolitik im Westjordanland und in Ostjerusalem in einer Resolution verurteilt. Anders als bisher üblich legten die USA kein Veto ein, sondern enthielten sich der Stimme.