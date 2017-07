Hörtipp: Unfassbar nah. Der Siegeszug der Virtuellen Realität

Automobilhersteller nutzen virtuelle Autos in ihren Design-Prozessen, eine Ölplattform brennt zu Schulungszwecken, Krebsforscher, die mit Daten derzeit geflutet werden, sortieren sie in VR neu. Nichts von all dem ist real, auch nicht real gefilmt. Deshalb wirken die Spielräume grenzenlos. Filmregisseure dagegen sind verunsichert: Wie verstecke ich die Crew, wenn sich der Zuschauer in VR nach hinten umdrehen kann?