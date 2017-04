Die Siemens-Managerin Kugel hält es für wichtig, dass Unternehmen Digitalisierungsprozesse umfassend erklären.

Sie sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, die Digitalisierung sei eine weitere industrielle Revolution. Kugel betonte, alle Veränderungen machten üblicherweise Angst. Wichtig sei deshalb, sie so zu erklären, dass sie jeder verstehen könne. Die Siemens-Managerin unterstrich, dass man so auch vielen populistischen Bewegungen den Wind aus den Segeln nehmen könne. Kugel sieht dabei allerdings nicht nur die Konzernchefs in der Pflicht, auch die Mitarbeiter in den Unternehmen fungierten dabei als Botschafter.