Der Siemens-Konzern zieht Konsequenzen aus der Affäre um die Lieferung von Turbinen auf die Krim.

Das Unternehmen werde sich von seiner Minderheitsbeteiligung an dem russischen Unternehmen Interautomatika trennen, teilte Siemens mit. Interautomatika bietet Produkte und Dienstleistungen für Steuerungs- und Kontrollsysteme in Kraftwerken an. Außerdem hat Siemens die Beendigung eines Lizenzabkommens mit russischen Unternehmen angestoßen, das die Lieferung von Ausrüstung für Kombikraftwerke betrifft.



Mehrere Siemens-Gasturbinen, die eigentlich für ein Kraftwerk auf der südrussischen Halbinsel Taman bestimmt waren, sind auf der Halbinsel Krim aufgetaucht. Diese wurde 2014 von Russland annektiert und unterliegt deshalb Wirtschaftssanktionen.