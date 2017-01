Ein dienender Außenminister soll er also sein. Sigmar Gabriel, der scheidende SPD-Vorsitzende. Fraktionschef Thomas Oppermann hat mit dieser Formulierung unfreiwillig zum Ausdruck gebracht, was vom Vizekanzler jetzt erwartet wird. Gabriel dient dazu, seine Partei im hellen Licht der internationalen Bühne erstrahlen zu lassen. Ein bisschen Glanz – so die Hoffnung – könnte dann im Wahlkampf auf die SPD abfallen. Für den gescheiterten Fast-Kanzlerkandidaten wäre es zudem eine persönliche Genugtuung, als Nachfolger des in der Bevölkerung so beliebten Frank-Walter Steinmeier auch das eigene Image aufpolieren zu können. Ob ihm das gelingt? "Ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, größere außenpolitische Krisen nicht sprachlich auszulösen", meinte er in dieser Woche mit einem Schuss Selbstironie.

Fürs Merkel-Bashing ist jetzt der Kanzlerkandidat zuständig

Das Potenzial dazu hat er sehr wohl: Diplomatisches Auftreten gehört wahrlich nicht zu seinen Stärken. Als Wirtschaftsminister hat er ein ums andere Mal auf den Putz gehauen. Er hat die Chinesen vergrault, als er äußerst scharf faire Handelsbedingungen für deutsche Unternehmen einforderte. Er hat die Kanzlerin irritiert, als er in Kairo seinen Gastgebern völlig überzogen schmeichelte und über den ägyptischen Autokraten Sisi urteilte: "Sie haben einen beeindruckenden Präsidenten!" Bei seinen Begegnungen mit dem russischen Präsidenten wiederum machte er sich ungeachtet der Rolle Moskaus bei der Bombardierung Aleppos für Lockerung der Sanktionen stark. Zu Recht musste er sich als "Putin-Versteher" beschimpfen und sich vorhalten lassen, allein wirtschaftliche Interessen im Blick zu haben. Die Kanzlerin war wenig begeistert. Sie dürfte auch mit Sorge verfolgt haben, wie schroff ihr der Vize per Stern-Interview vorwirft, mit Euro-Rettung und Flüchtlingspolitik in Europa einen Scherbenhaufen hinterlassen und die Einheit der Europäischen Union aufs Spiel gesetzt zu haben. Es zeugt von schlechtem Stil, Merkel Monate zu stützen und ihr jetzt Übermut und Naivität vorzuwerfen. Wenn Deutschland außenpolitisch wirklich mit einer Stimme sprechen soll, muss sich Außenminister Sigmar Gabriel arg am Riemen reißen. Fürs Merkel-Bashing ist jetzt Kanzlerkandidat Martin Schulz zuständig, doch sollte der EX-EU-Parlamentspräsident mit der Europa-Kritik überziehen, bekommt die SPD ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem.

Rotzfrech sein, das kann Gabriel

Erfolgreicher könnte die Rollenverteilung zwischen Merkel und Gabriel hingegen mit Blick auf Donald Trump erfolgen. Selbstbewusst, nicht unterwürfig müsse Europa dem Populisten im Weißen Haus gegenübertreten, hat Gabriel erklärt. Möglich, dass seine deutliche Sprache, da helfen kann. Wie meinte Gregor Gysi heute früh im Deutschlandfunk: "Wenn Du Respekt haben willst bei Trump, dann musst Du rotzfrech auftreten!" Rotzfrech sein, das kann Gabriel, das Wort vom "Hassprediger" hätte man ihm viel eher zugetraut als seinem Vorgänger Steinmeier, der mit diesem Satz ein einziges Mal seine diplomatische Zurückhaltung vergaß. Merkel wird sich zurückhalten, Gabriel könnte also ihr mit deutlichen Worten dienen. Vielleicht auch gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan. Möglich dass der Neue im Auswärtigen Amt bis zur Bundestagswahl noch ein paar Akzente setzt – danach aber dürfte der Vollblut-Sozialdemokrat Gabriel wohl eher ausgedient haben.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.