Der geschäftsführende Außenminister Gabriel hat den Umgang der SPD-Führung mit seiner Person kritisiert. Was bleibe, sei das Bedauern über die Respektlosigkeit und die mangelnde Wertschätzung seiner Arbeit, sagte Gabriel der Funke Mediengruppe.

Es sei schade, wie wenig ein gegebenes Wort noch zähle. Was er genau damit meinte, sagte Gabriel nicht. Er hatte Anfang 2017 zugunsten von Martin Schulz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet. Es gab Gerüchte, wonach Schulz ihm damals für den Fall einer Fortsetzung der Großen Koalition versprochen hatte, dass er das Amt des Außenministers weiterführen könne. Nun kündigte Schulz den Rückzug vom Parteivorsitz an und will das Außenministerium selbst übernehmen.



Nach dieser Entscheidung sagte Gabriel mehrere Termine ab,

unter anderem den geplanten Auftritt bei der Münchener Sicherheitskonferenz Mitte des Monats.

