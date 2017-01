Was die Grünen-Chefin in der "Rheinischen Post" kritisierte, nannte Kölns Polizeipräsident Jürgen Matthies "konsequentes Einschreiten". Dadurch sei verhindert worden, dass sich Vorfälle wie im vergangenen Jahr wiederholten.

Damals hatte es in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten massenhaft sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Die Verdächtigen und Verurteilten waren überwiegend Nordafrikaner.

In diesem Jahr waren in Köln deutlich mehr Polizeibeamte im Einsatz. Am Kölner Hauptbahnhof setzten Polizisten unter anderem mehrere hundert verdächtige Männer fest, die augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft waren. Die Personalien wurden festgestellt, Dutzenden wurden auch Platzverweise erteilt. "Es ging darum, konsequent zu verhindern, dass es noch einmal zu vergleichbaren Handlungen kommt, wie im vergangenen Jahr", sagte Mathies.

Den Vorwurf, "racial profiling" zu betreiben, also Menschen nur aufgrund des Aussehens zu kontrollieren, will Polizeipräsident Mathies nicht gelten lassen. Es sei um das Verhalten dieser Männer gegangen, betonte er. "Der ganz überwiegende Teil war so, dass mit drohenden Straftaten zu rechnen war." Im Übrigen seien genauso auch Deutsche überprüft worden.

Auch CSU-Innenexperte Stephan Mayer sieht keinen Grund für Rassismusvorwürfe. Das Vorgehen der Polizei habe "nichts mit Diskriminierung zu tun", sagte er im ZDF. Er sei "voller Respekt" für den Polizeieinsatz und mit der Polizeiarbeit der Kölner Beamten "sehr zufrieden". Für "pauschale Kritik" an einem angeblich diskriminierenden Vorgehen der Polizei habe er daher "kein Verständnis".

Die Betroffenen selbst sahen die Kontrollen offenbar gelassen, wie unser Korrespondent Moritz Küpper berichtet . Die Kriterien, nach denen Personen kontrolliert wurden, seien aber schon "auffällig" gewesen.

Diskriminierung von Nordafrikanern?

Grünen-Chefin Simone Peter kritisierte in diesem Zusammenhang aber auch einen Tweet der Kölner Polizei während des Silvester-Einsatzes. Dabei geht es um die Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner. Die Kölner Polizei hatte am Samstagabend getwittert: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft."

Grünen-Chefin Simone Peter nannte den Begriff "völlig inakzeptabel" und sprach von einer herabwürdigenden Gruppenbezeichnung. Sie schloss sich damit einer Kritik der Linken an.

Ein Fehler, wie Köln Polizeipräsident Jürgend Mathies auf einer Pressekonferenz gestern einräumte. Nach seiner Einschätzung hätte der Begriff "Nafri" besser nicht nach außen verwendet werden sollen. Eine Häufung an Straftaten von Personen aus dem nordafrikanischen Raum lasse sich aber nicht bestreiten und dafür müsse dann polizeiintern auch ein Begriff gefunden werden. Mathies betonte, dass die allermeisten in Deutschland lebenden Nordafrikaner natürlich keine Straftäter seien.

Auch nach Überzeugung der Bundespolizei benutzten die Beamten den Begriff keineswegs, um Menschen aus Nordafrika pauschal abzuwerten. "Das ist lediglich eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter und ist keinesfalls rassistisch oder als Schimpfwort gemeint", sagte Ernst Walter, der Vorsitzende der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nafri und Neger? — Jan Böhmermann (@janboehm) 1. Januar 2017

Rückendeckung bekommt die Kölner Polizei vom Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. "Die Sicherheitskräfte in Köln haben hervorragende Arbeit geleistet und schwere Straftaten verhindert", sagte er der Huffington Post. Auch den Vorwurf des "racial profiling" wies er zurück. Unterstützung kommt auch von Wolfgang Wurm, Präsident der für NRW zuständigen Bundespolizeibehörde in Sankt Augustin: "Aufgrund von Smartphone-Chats haben wir herausgefunden, dass sich Gruppen von fahndungsrelevanten Personen abgesprochen haben, dass sie sich in Köln zu Silvester treffen wollen", so Wurm bei Focus Online.

Die Menschenrechts-Organisation Amnesty International forderte eine kritische Aufarbeitung des Kölner Silvester-Einsatzes. Derartige Kontrollen würden gesellschaftliche Vorurteile verstärken und rassistische Einstellungen gegenüber der kontrollierten Personengruppe verfestigen.

(rm/fwa/jasi)