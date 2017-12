Mit Feuerwerk, Veranstaltungen und Konzerten haben die Menschen in Deutschland das neue Jahr begrüßt.

Allein auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor in Berlin feierten mehr als hunderttausend Menschen. Dort wie auch in den anderen deutschen Großstädten blieb die Lage zumeist friedlich. Die Kölner Polizei sprach von einer Lage wie an einem normalen Wochenende. Dort war die Polizei mit 1.400 Beamten präsent, um sexuelle Übergriffe und Diebstähle wie in der Silvesternacht vor zwei Jahren zu verhindern. Korrespondentenberichten zufolge feierten in der Innenstadt Einheimische zusammen mit Flüchtlingen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.