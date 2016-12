Silvester In Asien hat 2017 bereits begonnen

Silvesterfeuerwerk in Sydney (AAP)

In einigen Teilen der Welt hat das neue Jahr bereits begonnen.

In der australischen Metropole Sydney erlebten mehr als 500.000 Menschen das Feuerwerk über dem Opernhaus. Auch in China und Japan wurde das Jahr 2017 schon eingeläutet. - In vielen deutschen Großstädten wird der Jahreswechsel von starken Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Allein in der Kölner Innenstadt sind nach den Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht rund 1.500 Polizisten im Einsatz, etwa zehnmal soviel wie im Jahr davor. Am Dom ist eine böllerfreie Zone. Dort begann bereits eine Multimedia-Show. - Am Brandenburger Tor in Berlin wurden um das eingezäunte Feiergelände herum Betonpoller aufgestellt, um Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern.