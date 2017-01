Silvester in Köln Bundesinnenministerium verurteilt Kontrolle nur nach Äußerlichkeiten

Polizeieinsatz in der Kölner Silvester-Nacht 2016/2017 (dpa)

In der Debatte über den Silvester-Einsatz der Kölner Polizei hat das Bundesinnenministerium diskriminierende Fahndungsmethoden verurteilt.

Kontrollen, die nur an die äußere Erscheinung von Personen anknüpften ohne weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse seien rechtswidrig, sagte Ministeriumssprecher Dimroth in Berlin. - Die Kölner Beamten hatten Kritik auf sich gezogen, weil sie in Sozialen Netzwerken die Abkürzung "Nafri" für Nordafrikaner verwendeten. Grünen-Chefin Peter nannte den Begriff inakzeptabel und herabwürdigend.



Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger verteidigte den Einsatz der Polizei. Man sei zu Silvester gut aufgestellt gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Leider werde die gute Polizeiarbeit durch die Diskussionen über Äußerungen in den Sozialen Medien überlagert. Vertreter der Polizei wiesen die Diskriminierungsvorwürfe zurück. "Nafri" sei ein behördentypisches Kürzel, hieß es. Kölns Polizeipräsident Mathies bedauerte, dass Beamte den Begriff "Nafri" nicht nur intern benutzt hatten.