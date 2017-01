Silvester in Köln Kritik an Peter hält an

Grünen-Chefin Simone Peter (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Grünen-Chefin Peter gerät nach ihrer Kritik am Vorgehen der Kölner Polizei in der Silvesternacht immer mehr selbst unter Druck.

Ihr Parteikollege Nouripour sagte der "Bild"-Zeitung, Vorwürfe vom Schreitisch aus seien nicht sinnvoll. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier von der CDU erklärte, vor einem Jahr habe sich die Polizei noch dafür rechtfertigen müssen, dass sie die Herkunft möglicher Täter nicht konkret benannt habe. Nun werde sie in die rechte Ecke gestellt, weil sie die Bevölkerung offen informiert und geschützt habe. Auch SPD-Fraktionschef Oppermann meinte, die Kölner Polizei habe die richtigen Lehren aus den Ereignissen von 2015 gezogen. - In Köln waren in der Silvesternacht knapp tausend Nordafrikaner kontrolliert und teilweise festgesetzt worden. Peter hatte in diesem Zusammenhang die Recht- und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes in Frage gestellt, ihre Äußerungen inzwischen aber relativiert.