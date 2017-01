Silvester in Köln Polizei braucht Zeit, um Nationalitäten zu ermitteln

Die Nationalität der Männer, die an Silvester angereist sind, ist nur schwer zu prüfen. (dpa)

Die Kölner Polizei hat noch keine belastbaren Angaben über die Herkunft von hunderten Männern, die an Silvester kontrolliert wurden.

In einer Pressemitteilung heißt es, man habe zwar in 425 Fällen die Nationalität vorläufig zugeordnet. Viele der Männer wiesen sich demnach aber nicht mit zweifelsfreien Dokumenten aus. Zuvor hatten Medien - auch unter Berufung auf die Polizei - berichtet, unter den Überprüften hätten sich viele Syrer, Iraker und Afghanen befunden, und nur wenige Menschen aus Nordafrika.



Die Polizei hatte unmittelbar nach Silvester erklärt, sie habe mehrere hundert Nordafrikaner überprüft. In einem Tweet der Polizei tauchte auch das Wort "Nafris" auf, das den Behörden den Vorwurf des Racial Profiling einbrachte - also sich bei Kontrollen von äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe leiten zu lassen.