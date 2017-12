Mit Feuerwerk, Veranstaltungen und Konzerten haben die Menschen in Deutschland das neue Jahr begrüßt.

Allein auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor in Berlin und an den Landungsbrücken in Hamburg feierten jeweils mehrere zehntausend Menschen. Dort wie auch in den anderen deutschen Großstädten blieb die Lage nach Angaben der Polizei zumeist friedlich. In Köln feierten Einheimische zusammen mit Migranten. Die Polizei ist mit 1.400 Beamten präsent, um ähnliche Vorfälle wie in der Silvesternacht vor zwei Jahren zu verhindern.



Vor den mitteleuropäischen Ländern hatten bereits unter anderem die Menschen in Asien und im arabischen Raum das Jahr 2018 begrüßt. In den USA und Lateinamerika beginnt das neue Jahr erst in den nächsten Stunden.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.