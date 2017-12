Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, hat seine Kritik an einem speziellen Rückzugsbereich für Frauen bei den Silvester-Feiern am Brandenburger Tor in Berlin bekräftigt.

Es sei richtig, wenn Menschen in einer bedrängten Notsituation möglichst schnell Hilfe gewährt werde, sagte er im Deutschlandfunk. Das gelte aber für alle. Vor allen Dingen viele Frauen hätten sich darüber empört, dass sie hier in eine besondere Opferrolle gedrängt würden. Genau das wollten Frauen nicht, führte Wendt aus. Sie wollten gleichberechtigt mit allen anderen Menschen zusammen in Sicherheit ausgelassen feiern. Deshalb dürfe es keine besonderen Sicherheitszonen erster und zweiter Klasse geben, das gesamte Feiergelände müsse eine Sicherheitszone für alle Menschen sein.



Zuletzt gab es Diskussionen darüber, ob diese Sicherheitszone für bedrängte Frauen tatsächlich eine Neuerung ist und ob sie als Reaktion auf die Vorfälle der Silvesterfeier 2015/2016 in Köln gesehen werden müsse. Damals hatten überwiegend Männer aus Nordafrika Frauen sexuell belästigt und beraubt. Wendt sagte zu dieser Debatte, der Veranstalter habe vor einigen Tagen öffentlich erklärt, eine solche Zone einzurichten. Noch nie habe es das gegeben, eine "Women's Safety Area". Das habe er zum ersten Mal gehört und das gebe es auch zum ersten Mal, betonte Wendt.



In Berlin werden heute Hunderttausende Besucher zu Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet. Der eingezäunte und bewachte Bereich auf der Straße des 17. Juni ist ab dem frühen Nachmittag geöffnet, am Abend beginnt dann das Bühnenprogramm und um Mitternacht wird das Höhenfeuerwerk gezündet. Die Polizei ist verstärkt mit Beamten in Uniform und in Zivil im Einsatz. In Köln wurde die Sicherheitszone rund um Dom und Hauptbahnhof für die Neujahrsfeiern erweitert. Vor zwei Jahren waren in diesem Bereich zahlreiche Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.



Auf Samoa und anderen pazifischen Inseln hat das neue Jahr bereits begonnen. Auch in Neuseeland und im australischen Sidney feiern die Menschen bereits den Jahreswechsel.

