Der neue Präsident von Simbabwe, Mnangagwa, hat zwei hochrangige Militärs als Stellvertreter ausgewählt.

Ein Sprecher der Regierungspartei Zanu-PF teilte in Harare mit, der frühere Armeechef Chiwenga und Verteidigungsminister Mohadi seien für die Posten der Vizepräsidenten des Landes vorgesehen. Chiwenga hatte den Militärputsch angeführt, mit dem der langjährige simbabwische Machthaber Mugabe im vergangenen Monat aus dem Amt gedrängt wurde. Mnangagwa war bis zu dessen Sturz Mugabes Stellvertreter. Für das kommende Jahr kündigte der neue Präsident freie Wahlen in Simbabwe an.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.