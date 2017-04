In Simbabwe haben sich die wichtigsten Oppositionsgruppen auf einen gemeinsamen Kandidaten für die nächsten Präsidentschaftswahlen verständigt.

Die Oppositionspolitiker Tsvangirai und Mujuru erklärten in Harare, durch die Aufstellung eines gemeinsamen Bewerbers wolle man die Ablösung des langjährigen Staatschefs Mugabe erreichen. Weitere Oppositionsparteien sollten eingebunden werden. Der 93 Jahre alte Mugabe ist seit der Unabhängigkeit Simbabwes 1980 an der Macht und will bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antreten. Er ist wegen Misswirtschaft und seines autokratischen Regierungsstils umstritten. In dem südafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Oppositionelle, Journalisten und weiße Farmer.