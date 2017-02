Simbabwe Vertreter der Regierungspartei für "Acht-Kinder-Politik"

Simbabwe: Teile der Politik wünschen sich mehr Nachwuchs für das Land mit 13 Millionen Einwohnern. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Matthias Tödt)

Im südafrikanischen Simbabwe propagieren Abgeordnete der regierenden ZANU-PF-Partei eine Acht-Kinder-Politik.

Sie haben einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der Förderungen für Mütter mit möglichst vielen Kindern vorsieht. Medienberichten zufolge wollen die Abgeordneten so die Wirtschaft beleben. Ausländische Unternehmen würden nicht in Simbabwe investieren, wenn die Bevölkerung zu langsam wachse. Oppositionsvertreter kritisierten den Vorstoß und warnten vor einer Einmischung in die Familienplanung.



Simbabwes Wirtschaft steckt seit Jahrzehnten in einer Krise. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Versorgung schlecht. Auf dem Human Development Index der Vereinten Nationen rangiert Simbabwe auf Platz 155 von 188 Ländern.