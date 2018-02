Das ägyptische Militär geht in einem groß angelegten Einsatz gegen Terroristen vor.

Ein Armeesprecher teilte mit, die Luftwaffe habe Verstecke von Extremisten auf der Sinai-Halbinsel angegriffen. Außerdem sei man im Nil-Delta und in der westlichen Wüstenregion an der Grenze zu Libyen im Einsatz. Die Marine habe zudem den Schutz der Seegrenzen verstärkt. Auf der Sinai-Halbinsel war es wiederholt zu Anschlägen gekommen. Im vergangenen November wurden bei einem Angriff auf eine Moschee mehr als 300 Menschen getötet. Danach gab Ägyptens Präsident al-Sisi der Armee und dem Innenministerium drei Monate Zeit, um Sicherheit und Stabilität in der Region herzustellen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.