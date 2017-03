Auf der Sinai-Halbinsel hat es bei Gefechten zahlreiche Tote gegeben.

Nach Militärangaben wurden zehn ägyptische Soldaten und 15 Kämpfer der Terrormiliz IS getötet. Die Soldaten seien ums Leben gekommen, als während der Kämpfe zwei Bomben am Straßenrand explodierten. Der IS kämpft seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi durch das Militär im Juli 2013 mit Gewalt gegen die Regierung in Kairo.