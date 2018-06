US-Präsident Trump hat sich vor der Begegnung mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un vorsichtig optimistisch gezeigt.

Er glaube, das Treffen werde gut laufen, sagte Trump in Singapur. Er kündigte an, bereits morgen wieder in die USA zurückzureisen, weil die Verhandlungen zwischen beiden Seiten rasche Fortschritte machten. US-Außenminister Pompeo beharrte auf der Forderung, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig aufgeben muss. Sein Land sei im Gegenzug zu umfassenden Sicherheitsgarantien bereit. Pompeo dämpfte die Hoffnung auf einen schnellen Durchbruch bei den Verhandlungen. Der Gipfel von Trump und Kim solle den Rahmen für die schwierige Arbeit bilden, die erst anschließend folge.

