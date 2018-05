Die USA schicken eine Delegation nach Singapur, um ein Treffen von Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un vorzubereiten.

Die Sprecherin des Weißen Hauses - Sanders - sagte, das Team werde wie geplant noch an diesem Wochenende abreisen und alles für den Fall einer Begegnung vorbereiten.



In den letzten Tagen gab es ein Hin und Her über das mögliche Treffen, das zunächst für den 12. Juni angesetzt war. Präsident Trump sagte die Begegnung dann wieder ab, um sie kurz darauf erneut in Aussicht zu stellen.



Südkoreas Präsident Moon Jae In kam heute im Grenzort Panmunjom zum zweiten Mal binnen eines Monats mit Kim zusammen. Sie sprachen nach südkoreanischen Angaben darüber, ob und wie das Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump noch zustandekommen könnte.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.