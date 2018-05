Die USA schicken eine Delegation nach Singapur, um Vorbereitungen dafür zu treffen, dass es dort doch noch zu dem Gipfel von Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim kommt.

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Zuletzt hatte es in dieser Frage ein Hin und Her gegeben. Trump hatte die für den 12. Juni geplante Begegnung zunächst abgesagt und dies mit der feindseligen Haltung der Regierung in Pjöngjang begründet. Tags darauf erklärte er, das Treffen könnte durchaus stattfinden. Nordkorea habe daran großes Interesse.



Südkoreas Präsident Moon kam gestern im Grenzort Panmunjom zum zweiten Mal binnen eines Monats mit Kim zusammen. Sie sprachen nach südkoreanischen Angaben darüber, ob und wie das Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump noch zustandekommen könnte.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.