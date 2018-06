Vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Außenminister Pompeo beispiellose Sicherheitsgarantien für Pjöngjang in Aussicht gestellt.

Die USA seien zu solchen Zusagen bereit, wenn Nordkorea einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung zustimme, sagte Pompeo in Singapur. Die Vorbereitungen für das morgige Treffen kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident einen nordkoreanischen Machthaber trifft. Trump will einen Prozess anstoßen, an dessen Ende Kim bereit wäre, seine Atomwaffen aufzugeben.



Nordkoreanische Staatsmedien erklärten, bei dem Treffen gehe es um eine neue diplomatische Beziehung, einen Friedensprozess sowie die nukleare Abrüstung auf der Koreanischen Halbinsel.

