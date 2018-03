Die SPD-Europaabgeordnete Sippel hat mit Unverständnis auf die Forderung von Bundesinnenminister Seehofer nach einer Fortsetzung der Kontrollen an den deutschen Grenzen reagiert.

Seehofer betreibe mit seinen Äußerungen ein "billiges, populistisches Spiel", sagte Sippel im Deutschlandfunk. Wenn er behaupte, die EU-Außengrenzen seien nicht sicher, verunsichere er damit die Bevölkerung. Die große Mehrheit der Flüchtlinge, die nach Deutschland komme, sei keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, betonte die SPD-Politikerin. Sie warnte davor, das Thema Grenzkontrollen zu benutzen, um sich gegen Migration abzuschotten.



Bundesinnenminister Seehofer hatte erklärt, die in der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen müssten fortgesetzt und womöglich verstärkt werden. Die EU sieht Grenzkontrollen im Schengenraum nur in Ausnahmefällen vor.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.