Weltweit wird derzeit so stark aufgerüstet wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Das Friedensforschungsinstitut Sipri teilte in Stockholm mit, dass die Rüstungsausgaben international im vergangenen Jahr weiter gestiegen sind: auf mehr als 1,7 Billionen Dollar.

Am meisten Geld gaben demnach die USA, China, Saudi-Arabien, Russland und Indien für ihre Streitkräfte aus. Deutschland lag auf Platz neun.



Allein die Bundesregierung steigerte ihre Rüstungsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent und bezahlte gut 44 Milliarden Dollar für Waffen- und Raketentechnik, militärische Überwachungsvorrichtungen und die Ausrüstung von Soldaten. Die Vereinigten Staaten führen die Liste des Sipri-Instituts erneut an: Die US-Regierung gab im vergangenen Jahr 610 Milliarden Dollar aus - fast zehn mal so viel wie Russland. In Russland dagegen sind die Rüstungsausgaben deutlich rückläufig. Der Sipri-Bericht führt das auf allgemeine wirtschaftliche Probleme in dem Land zurück. Insgesamt sehen die Friedensforscher die Entwicklung mit großer Sorge: Die Suche nach friedlichen Lösungen für Konflikte auf der ganzen Welt werde untergraben.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.