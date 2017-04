Weltweit sind die Rüstungsausgaben 2016 im zweiten Jahr in Folge gestiegen.

Das teilte das internationale Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm mit. Demnach erreichten die Rüstungsverkäufe im vergangenen Jahr ein Volumen von rund 1,572 Billionen Euro. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2015. Die Spitzenposition nehmen erneut die USA ein, gefolgt von China und Russland. Deutschland liegt unverändert auf Platz neun. Gestiegen sind die Militärausgaben in Asien, Ozeanien, Mittel- und Osteuropa sowie in Nordafrika. Zum Teil rückläufig waren die Rüstungsausgaben in Mittel- und Südamerika, im Karibikraum sowie in Nahost.