Die deutsche Hilfsorganisation "Jugend Rettet" hat Berichte zurückgewiesen, wonach ihr Schiff im Mittelmeer von italienischen Behörden blockiert wurde.

Es habe sich lediglich um eine Routinekontrolle gehandelt, sagte eine Sprecherin der Organisation. Italienische Medien hatten zuvor berichtet, das Schiff sei von der Küstenwache aufgehalten und in den Hafen von Lampedusa eskortiert worden. "Jugend Rettet" zählt zu den Hilfsorganisationen, die sich weigern, einen neuen Verhaltenskodex des Innenministeriums in Rom zu unterschreiben. Darin verlangt Italien von privaten Seenotrettern unter anderem, dass sie bewaffnete Polizisten an Bord akzeptieren.