Beim Gipfeltreffen der sieben wichtigsten Industrienationen gab es viele Streitpunkte. So twitterte US-Präsident Trump, er werde nächste Woche eine Entscheidung zum Pariser Klimavertrag treffen. Damit zeigte sich Kanzlerin Merkel unzufrieden.

Es wird wohl nur eine kurze Abschlusserklärung geben, wenn der G7-Gipfel im italienischen Taormina am Nachmittag zu Ende geht. Bei den wichtigsten Themen gibt es bisher große Differenzen und nur in wenigen Punkten Übereinstimmung.

Einigkeit herrscht beispielsweise beim Thema Terrorismus - damit war insbesondere nach dem jüngsten Anschlag in Manchester aber auch gerechnet worden. Die G7 wollen ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus verstärken - und das Vorgehen gegen Attentäter, deren Hintermänner und Unterstützer "verdoppeln".

Beim Klimaschutz etwa will sich US-Präsident Trump nach wie vor nicht festlegen, ob er aus dem Pariser Abkommen aussteigen möchte. Auf Twitter teilte er mit, er wolle erst kommende Woche über den Verbleib der USA im Abkommen entscheiden.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Zuvor redeten die anderen sechs Gipfelteilnehmer offenbar geschlossen auf Trump ein. Der US-Präsident sei "von allen" Staaten aufgefordert worden, das historische Klimaabkommen von Paris nicht aufzugeben, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Die Regierungschefin spricht nun von einem "sehr unzufriedenstellenden" Ergebnis. In der Abschlusserklärung wird es nun wohl lediglich heißen, dass die USA noch ihre Position finden müssten, während die anderen G7 Länder betonen, beim Klimaschutz weiter voranzugehen.

Freihandel und Flüchtlingspolitik

Auch das Thema Freihandel bleibt schwierig. Das hatte sich schon bei den vorbereitenden Gesprächen der Finanzminister abgezeichnet. Eine sonst übliche Erklärung der G7, gegen Protektionismus eintreten zu wollen, war am Widerstand der USA gescheitert. Inzwischen zeichnet sich ab, dass sich die USA in diesem Punkt bewegen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen soll es in der Abschlusserklärung ein Bekenntnis zum gemeinsamen Kampf gegen Protektionismus geben - so wie in den vergangenen Jahren auch.

Vor dem Gipfel hatte Trump wiederholt angekündigt, die US-Wirtschaft mit protektionistischen Handelsmaßnahmen zu schützen. Unter anderem kritisierte er Deutschland, Japan und China wegen deren Überschüsse in der Handelsbilanz mit den USA. Der Ökonom Heribert Dieter äußerte im DLF Verständnis für die Sorgen, ergänzte aber, dass es aus Verbrauchersicht auch Vorteile gebe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (l) spricht am 26.05.2017 mit US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfeltreffens in Taormina auf Sizilien (Italien). (dpa-bildfunk / Bundesregierung / Guido Bergmann)In der Flüchtlingspolitik hatte Gastgeber Italien eigentliche eine gemeiname Erklärung geplant, in der es um die positiven Aspekte der Zuwanderung und eine bessere Bewältigung der aktuellen Situation geht. Auf Forderung der USA wird es im Abschlusskommunique aber wohl nur in einen kurzen Passus um Flüchtlinge geben - in dem es vor allem um Sicherheitsfragen, Kontrollen und klare Grenzen geht.

Entwicklungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs schon jetzt wegen Untätigkeit kritisiert. "Der Skandal des Gipfels ist, dass die G7-Führer direkt hier nach Sizilien ans Meer kommen, wo 1.400 Menschen allein seit Jahresanfang ertrunken sind, und nichts ernsthaft dagegen tun", sagte Edmund Cairns von Oxfam. Italien habe die Welt erinnern wollen, dass Zuwander auch Vorteile für die Länder bingen, die sie aufnehmen. Der Plan für einen geordneten Umgang mit den Flüchtlingen sei aber am Widerstand der USA gescheitert.