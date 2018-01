Im Skandal um Nazi-Liedtexte in Österreich hat FPÖ-Chef Strache deutlich gemacht, dass in seiner Partei kein Platz für Antisemiten sei.

Strache sagte in Wien, wer sich nicht zur Verantwortung und zum Gedenken an die Opfer des Holocausts bekenne, solle aufstehen und gehen. Er kündigte an, am Abend auf dem Akademikerball im Kreise FPÖ-naher Burschenschafter klare Worte zu finden. - Justizminister Moser von der ÖVP sicherte unterdessen eine vollständige Aufklärung zu.



Bei dem Skandal geht es um ein Liederbuch der Burschenschaft "Germania", in dem Gräueltaten der Nationalsozialisten verherrlicht werden. Der jetzige FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich, Landbauer, war lange Jahre deren Vizechef.

