In Schweden und Dänemark sind infolge des warmen und trockenen Wetters Waldbrände ausgebrochen.

Der schwedischen Feuerwehr ist es nach eigenen Angaben bisher nicht gelungen, mehrere Feuer nordwestlich von Stockholm komplett unter Kontrolle zu bringen. Hubschrauber werfen demnach Wasserbomben ab, um die Brände einzugrenzen.



In Dänemark stand ein mehrere hundert Quadratkilometer großes Waldgebiet in der Nähe der Stadt Kolding in Flammen. Dort hat sich die Lage inzwischen entspannt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.