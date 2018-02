Die Italienerin Sofia Goggia hat den olympischen Ski-Alpin-Abfahrtslauf der Damen gewonnen.

Silber ging an die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, US-Star Lindsey Vonn fuhr auf Rang drei. Die Deutsche Viktoria Rebensburg erreichte in ihrem letzten Olympia-Rennen Platz neun. Damit bleibt das deutsche Alpin-Team bei den Winterspielen in Pyeongchang weiter ohne Edelmetall.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.