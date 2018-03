Die amerikanische Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin hat beim Weltcup-Finale im schwedischen Are ihren neunten Saisonsieg im Slalom gefeiert und damit einen Rekord aufgestellt.

Mehr Saisonsiege in einer Dizisplin hat noch keine Skifahrerin erreicht. Die 23-jährige Shiffrin gewann überlegen die Weltcup-Wertung im Slalom und ist ein Rennen vor Schluss auch in der Gesamtwertung aller Disziplinen nicht mehr einzuholen.



Gleiches gilt bei den Männern für den Österreicher Marcel Hirscher. Der 29-Jährige gewinnt den Gesamt-Weltcup als erster zum siebten Mal - und das in Serie. Außerdem könnte Hirscher nach seinem heutigen Sieg im Riesenslalom morgen in seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, als erster Mann überhaupt den 14. Sieg in einer Saison feiern.



Deutsche Starter kamen heute nicht unter die ersten zehn. Viktoria Rebensburg kann aber morgen im letzten Saisonrennen zum dritten Mal die Gesamtwertung im Riesenslalom gewinnen,

