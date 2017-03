Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger hat den Gesamtsieg bei der "Raw-Air"-Tournee in Norwegen im letzten Sprung verpasst.

Wellinger landete beim Skifliegen in Vikersund im zweiten Durchgang schon bei 166 Metern und wurde nur 16. Nach dem ersten Sprung hatte Wellinger noch in Führung gelegen und war auch erster in der Gesamtwertung. Am Schluss gewann der Österreicher Stefan Kraft.