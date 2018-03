In der Slowakei ist der ermordete Journalist Jan Kuciak beigesetzt worden.

Mehrere hundert Menschen nahmen an der Beerdigung in der ostslovakischen Ortschaft Stiavnik teil. Seine Verlobte war bereits gestern bestattet worden.



Das Paar war am vergangenen Sonntag erschossen in seiner Wohnung aufgefunden worden. Inzwischen wurden alle Verdächtigen wieder freigelassen, die im Zuge der Mordermittlungen festgenommen worden waren. Der Journalist hatte über die Verflechtung von Politik und Wirtschaft recherchiert.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.