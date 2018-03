Nach dem gewaltsamen Tod des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Partnerin hat der Chefredakteur des Nachrichtenportals "Aktuality.sk" die EU zum Handeln aufgefordert.

In einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schreibt er, Europas führende Politiker müssten die Ereignisse in der Slowakei noch genauer beobachten. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, reist eine Delegation des EU-Parlaments diese Woche in das Land, um sich über die Hintergründe der Tat zu informieren. Auch der Menschenrechtsausschuss im Bundestag will über den Fall beraten. Das teilte die Vorsitzende Jensen mit.



Kuciak wurde gestern beigesetzt, einen Tag nach seiner Partnerin. Das Paar war vor einer Woche erschossen aufgefunden worden. Der 27-Jährige hatte zu Verflechtungen von Politik und Wirtschaft recherchiert.



Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.