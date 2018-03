EU-Parlamentarier haben sich tief betroffen über die politische Krise in der Slowakei gezeigt.

Zwei Wochen nach dem Mord an dem Enthüllungsjournalisten Kuciak hatte eine Delegation aus Brüssel die Hauptstadt Bratislawa besucht, um mehr über die Hintergründe des Verbrechens zu erfahren. Die CDU-Politikerin Gräßle sprach von einem zutiefst gespaltenen, nahezu traumatisierten Land. Journalisten und Öffentlichkeit hätten ihr Vertrauen in die Staatsorgane zum großen Teil verloren.



Das Mordopfer Kuciak hatte über mutmaßliche Verflechtungen der Politik mit Mafia-Gruppen recherchiert.



Für den Abend sind in Bratislawa Massendemonstrationen gegen Regierung und Mafia angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.