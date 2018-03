In der Slowakei sind alle im Mordfall Kuciak festgenommenen Verdächtigen wieder freigelassen worden.

Man habe die sieben Personen nach 48 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. In der Zeit sei untersucht worden, ob eine Anzeige gerechtfertigt sei.



Der Journalist Kuciak und seine Lebensgefährtin waren am vergangenen Wochenende erschossen aufgefunden worden. Der 27-Jährige hatte über Straftaten von Geschäftsleuten berichtet, von denen manche Verbindungen zu Politikern hatten. Gestern waren in Bratislava und anderen Städten Tausende auf die Straße gegangen und hatten eine rasche Aufklärung verlangt.

