Nach dem Mord an dem slowakischen Investigativ-Reporter Jan Kuciak fordert der Deutsche Journalisten-Verband eine umfassende Ermittlung der Hintergründe.

DJV-Chef Überall sagte der "Heilbronner Stimme", der Fall zeige, wie wichtig es sei, Journalisten in Europa bei ihrer Arbeit zu schützen.



Kuciak und seine Verlobte waren in ihrem Haus erschossen worden. Der 27-jährige Journalist hatte zu Steuerhinterziehung recherchiert.



Der slowakische Ministerpräsident Fico sprach von einem beispiellosen Angriff auf Pressefreiheit und Demokratie in seinem Land. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, für Angriffe auf Journalisten und Einschüchterungsversuche dürfe es keinen Platz geben in Europa.

