Slowakei Jugendliche gehen gegen Korruption auf die Straße

In der Slowakei rollt eine Welle des Jugendprotestes gegen Korruption und Machtmissbrauch in der Politik. Schon im April kamen Tausende zu einer Demonstration, Anfang Juni wollen Schüler und Studenten wieder in Bratislava auf die Straße gehen. Sie sehen die Politik und die Gesellschaft ihres Landes in Gefahr.

Von Stefan Heinlein