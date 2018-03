In der Slowakei hat Ministerpräsident Fico seinen Rücktritt angeboten.

Der Regierungschef stellte die Bedingung, dass seine Smer-Partei seinen Nachfolger vorschlagen dürfe. Falls der slowakische Präsident dem zustimme, sei er bereit, sein Amt abzugeben.



Fico war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Ein Grund ist der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Kuciak, der zuletzt über Verbindungen der italienischen Mafia zu slowakischen Regierungskreisen recherchiert hat. Der Mord löste in dem EU-Staat die größten Straßenproteste seit 1989 aus. Die Demonstranten forderten ein stärkeres Vorgehen gegen Korruption.

