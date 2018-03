Nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Kuciak hat sich der Präsident des Landes, Kiska, für vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen.

Eine andere Möglichkeit wäre eine grundlegende Regierungsumbildung, sagte Kiska in einer Fernsehansprache. Hintergrund sind die landesweiten Proteste, die seit der Ermordung Kuciaks und seiner Lebensgefährtin andauern. Kuciak hatte über Verflechtungen von Politik und Wirtschaft in der Slowakei recherchiert und dabei Verbindungen der italienischen Mafia zu Regierungsmitarbeitern aufgedeckt.



In den kommenden Tagen will sich eine Delegation des EU-Parlaments in der Slowakei über die Hintergründe der Tat informieren. Auch der Menschenrechtsausschuss im Bundestag berät über den Fall.

