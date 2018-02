Der slowakische Ministerpräsident Fico hat sich entsetzt über den Mord an einem Investigativjournalisten und dessen Lebensgefährtin gezeigt.

Sollte die Tat mit den Berichten des Reporters zu tun haben, sei dies ein beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit und die Demokratie in der Slowakei, sagte Fico in Bratislava. Die Polizei hält einen Zusammenhang für wahrscheinlich. Jan Kuciak und seine Lebensgefährtin waren gestern Abend erschossen in ihrem Haus in Velka Maca östlich von Bratislava aufgefunden worden. Womöglich waren sie schon seit mehreren Tagen tot.



Der 27-jährige Jan Kuciak hatte vor allem zu Steuerhinterziehung recherchiert. Wie die Deutsche Presseagteur berichtet, soll es auch um prominente Unternehmer gegangen sein, die Geschäftsverbindungen zu den regierenden Sozialdemokraten ebenso wie zu Kreisen der organisierten Kriminalität unterhalten haben sollen.



Kuciak arbeitete für die Nachrichten-Webseite Aktualne.se, die zu Ringier Axel Springer Slovakia gehört. Das Medienunternehmen äußerte ebenfalls den Verdacht, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit einer laufenden Recherche Kuciaks stehe. Man werde sich jedoch nicht davon abhalten lassen, weiter Missstände aufzudecken, hieß es in einer Erklärung.

