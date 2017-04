In der slowakischen Hauptstadt Bratislava haben tausende Menschen gegen Korruption demonstriert.

Die zumeist jungen Menschen hielten Schilder mit Parolen wie "Wir wollen ein besseres Land" in die Höhe. Sie forderten den Rücktritt von Innenminister Kalinak, Polizeichef Gaspar und eines mit der Korruptionsbekämpfung beauftragten Staatsanwaltes. Bei der Demonstration ging es aber nicht nur um den aktuellen Korruptionsverdacht gegen den Innenminister, sondern auch um ältere Affären, in denen seit Jahren ohne Ergebnisse ermittelt wird. - Die Organisation Transparency International hatte die Slowakei kürzlich als siebtkorruptestes Land in der EU eingestuft.