In der Slowakei haben zehntausende Menschen an Trauerzügen für den ermordeten Journalisten Kuciak und dessen Lebensgefährtin teilgenommen.

Die größte Kundgebung mit mehreren tausend Demonstranten gab es in der Hauptstadt Bratislava. Dort nahm auch Staatspräsident Kiska an dem Gedenken teil. Ähnliche Veranstaltungen fanden in 25 weiteren slowakischen Städten sowie im Ausland statt.



Kuciak und seine Lebensgefährtin Martina Kusnirova waren am Sonntag erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Der Journalist hatte über die Verflechtung von Politik und Wirtschaft recherchiert und war dabei auf mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Politikern und Regierungsmitarbeitern gestoßen. Mehrere Vertraute von Ministerpräsident Fico lassen ihre Tätigkeit inzwischen ruhen. Gestern wurden in der Slowakei sieben italienische Geschäftsleute festgenommen.

